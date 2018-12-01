عريضة لإطلاق اسم جمال خاشقجي على طريق قبالة السفارة السعودية في واشنطن

صوّت مسؤولون محليّون في أحد أحياء العاصمة الأميركية على إطلاق اسم الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ على طريق تقع قبالة سفارة بلاده في ​واشنطن​، في إجراء لا يزال بحاجة لموافقة المجلس البلدي عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.

وفكرة إطلاق اسم "طريق جمال خاشقجي" على قسم من الطريق الواقع قبالة ​السفارة السعودية​ في واشنطن، والتي أقرّتها اللجنة الاستشارية البلدية، أخذت تشقّ طريقها نحو التنفيذ قبل حوالي شهر إثر عريضة بهذا المعنى أطلقت عبر الانترنت.

وجاء في ​العريضة​ التي وقّعها حوالى ثمانية آلاف شخص "نقترح تغيير اسم الطريق حيث تقع السفارة السعودية إلى طريق جمال خاشقجي كي يكون تذكيراً يومياً للمسؤولين السعوديين" بأن مثل هذه الجرائم "مرفوضة بالكامل".

وأضافت العريضة أنّ هذه اللفتة التكريمية للصحافي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في ​اسطنبول​ في 2 تشرين الأول وكان يقيم في ​الولايات المتحدة​ ويكتب ​مقالات​ رأي في ​صحيفة واشنطن بوست​، تعبّر أيضاً عن "دعم واشنطن الراسخ لحرية الصحافة".