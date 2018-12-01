ميركل تلتقي بوتين على هامش مجموعة قمة العشرين في الأرجنتين

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مجلس الوزراء الألماني، لوكالة سبوتنيك، "اللقاء سيعقد صباح اليوم بتوقيت الأرجنتين، وقد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".

وألغت ميركل اجتماعات لها كانت مقررة، يوم الجمعة، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول.

وتمثل مجموعة العشرين الكبار ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضا أكثر من 90% من الناتج العالمي. وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علما بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.

وتأسست عام 1999 على هامش مجموعة الثمانية بواشنطن، وتضم الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل وأوروبا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى روسيا وتركيا وأمريكا وكندا والمكسيك وأستراليا.