المتظاهرون الفرنسيون يحرقون سيارات ومطاعم في العاصمة باريس

قالت مصادر إعلامية إن المتظاهرين الفرنسيين أحرقوا عددا من السيارات والمطاعم في منطقة الشازليزيه.
وذكرت المصادر أن عمليات كر وفر تجري بين قوات الأمن والمتظاهرين في الشازليزيه بالعصمة باريس.
وأقدمت الشرطة، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018، على تفريق المتظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع.
كما اعتقلت الشرطة أكثر من 100 من المتظاهرين في باريس.
وتشهد باريس ومدن فرنسية أخرى تظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
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