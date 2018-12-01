هجوم مباغت على المليشيا في مدينة الحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن اليوم السبت، إنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم فإن أفراد حراس الجمهورية والمقاومةاليمنية بالهجوم المباغت على مليشيات الحوثي في المواقع جوار دوار يمن موبايل.

وأوضحت مصادر" الخليج 365"، أن أفراد القوات المشتركة سيطروا عليهاكاملا واغتنموا أسلحة ومعدات عديدة بما فيها سيارات إسعاف.

وأضافت "ومن تبقى من المليشيات فروا حفاة تاركين وراءهم الأسلحة والمعدات"

إلى ذلك، قالت المصادر، إن مليشيا الحوثي، شنت حملة اختطافات في قرى (التريبةوالزريبه ومحوى الناظر) شرق مديرية زبيد، بسبب امتناع الأهالي عن حضور صلاة الجمعة في المساجد التي تفرض المليشيا سيطرتها عليها وترغم المصلين على ترديد الصرخة.

وكان قيادي حوثي سلم نفسه للمقاومة اليمنية في الحديدة، وأفاد بأن الحوثيين يدفعون بالمغرر بهم من أبناءالحديدة للخطوط الأمامية ويضعون اصحابهم في المؤخرة.