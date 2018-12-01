فرنسا تُعلن اعتقال 107 شخص خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن 107 شخص تم القبض عليهم خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود.
وقال فيليب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "تواجد 5500 متظاهر في ساحة الشانزيليزيه وسط العاصمة باريس والسلطات اعتقلت 107 أشخاص لحد الآن".
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