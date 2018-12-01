بالفيديو.. رعب هيستيري لشاب تركض خلفه بقرة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف لشاب أصيب بحالة فزع ويركض بسرعة كبيرة بعدما ركضت وراءه بقرة . ويظهر المقطع فتاه تغني لحصانها وفجأة سمعت صوت الصراخ وشاهدت الشاب يجري في حالة من الرعب .

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