استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما من منصبه، على خلفية اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وقال جيما إن “ما حدث في مشروع جاليليو هو لمحة للمفاوضات الوحشية التي سنمر بها والتي ستضعف مصالحنا الوطنية، وتجعلنا أكثر فقرا وأقل أمنا.”

وأضاف أنه “بالنظر إلى الاتفاق بشكل مفصل, فليس لدينا اتفاق في الواقع. لدينا اتفاق بالاسم فقط.” وتابع قائلا: “لقد تخلينا عن صوتنا وحقنا في النقض (الفيتو) والتصويت وسيتم هدم مصالحنا لأنه لم يعد لنا نفوذ.”

وحث جيما، الذي كان من معسكر بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي, رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى عدم رفض فكرة إجراء استفتاء آخر في حال رفض البرلمان البريطاني مسودة اتفاق الخروج.

وتعد استقالة جيما صفعة آخرى إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبيل إجراء تصويت على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني المقرر في الـ11 من ديسمبر الجاري.

كانت المملكة المتحدة ترغب في أن تصبح جزءا من مشروع “جاليليو” لتطوير نظام ملاحة عالمي عبر الأقمار الصناعية يقدر بقيمة 10 مليارات جنيه استراليني يكون منافسا لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الأمريكي، إلا أن الاتحاد الأوروبي قال إن بريطانيا سيحظر عليها استخدام بعض العناصر الأكثر أمنا في النظام عقب خروجها من التكتل.

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