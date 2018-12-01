شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يتفق مع وزير إعلام السودان على تفعيل ميثاق شرف بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم، مع بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى، على بدأ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة .

كما اتفق الطرفان على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين السودانيين والمصريين عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لهذا المؤتمر المقرر عقده فى يناير القادم.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، بشأن البرنامج التنفيذى للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.

كما وقع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى مع وزير الإعلام السودانى ميثاق شرف إعلامى بين البلدين.