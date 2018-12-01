شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هبة هجرس: تقدمت بمشروع قانون لإنشاء نقابة للأخصائيين النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ،عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أنها تقدمت بمشروع قانون لانشاء نقابة للاخصائيين النفسيين دعما لاكثر من 100 ألف أخصائى يعملون في الهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية والمدارس وشتى هيئات الدولة.

واشادت هجرس ، فى تصريحات لها ، بموافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالقانون من حيث المبدأ معربة عن تقديرها لموقف وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والمالية التى أيدت مشروع القانون من حيث المبدأ ، موضحة أنها تتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون بشكل نهائى بأغلبية كبيرة حيث أن إنشاء نقابة للاخصائيين النفسيين يعنى تنظيم ممارسة المهنة والنهوض بمستواها وبأعضائها بمختلف المجالات، وتنشيط البحوث النفسية وتطبيقاتها والمساهمة مع الجهات المعنية لوضع مناهج تدريس الدراسات النفسية في الجامعات والمراكز المتخصصة لمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عن الإسهام في دراسة المشكلات النفسية بالمجتمع.

وأوضحت هجرس أنها تقدمت بالقانون استجابة لطلب أكبر 5 جمعيات ممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين في مصر وهى الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت هجرس أن القانون المقترح لإنشاء النقابة حدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة ، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.