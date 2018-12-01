شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تُرجع نهضة الإمارات لسياسة الشيخ زايد.. وتؤكد: كان يعشق مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجعت الكاتبة فريدة الشوباشى، النهضة التى حققتها دولة الإمارات الشقيقة فى كثير من المجالات إلى السياسية التى كان ينتهجها الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله عليه، مؤكدة أن حكيم العرب وقف بجوار مصر فى مواقف كثيرة خلال حياته وكان يعشقها.

وقالت "الشوباشى" فى تصريحات لـ"الخليج 365":"لا تحدث نهضة لأى دولة أو انتكاسة إلا ويعود ذلك لقائد هذه البلد" مضيفة:" لقد زت الشارقة ووجدت نظاما يؤكد روعة البلد وكل هذا يرجع لقائد هذه الدولة ممثلا فى الشيخ زايد".

وتابعت:" الشيخ زايد كان يرسم ملامح نهضة بلده وكان يعى جيدا أن النظام والأمل فى الغد هما أساس التقدم" مشيرة إلى أن دولة الإمارات كانت صحراء ولكنها تحولت إلى دولة متقدمة" مضيفة:" يحسب لشيخ زايد أنه كان يعى أهمية العروبة واتحاد العرب، والعروبة هى المظلة التى يجب أن نحتمى بها من الأعداء".