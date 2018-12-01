ترامب يلتقي بن سلمان على هامش قمة الـ 20 في الأرجنتين

سمر صالح
التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة الاقتصادية G20 المنعقدة في الأرجنتين.
وقالت القناة العاشرة العبرية، اليوم، السبت، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ترامب، بالأمير بن سلمان فى الأرجنتين على هامش القمة المنعقدة، كان لقاءً وديا ولم تورد أى تفاصيل ما تم خلال اللقاء.
وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر، و1 ديسمبر.
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