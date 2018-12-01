بلدية برج البراجنة اعلنت عن تركيب "بارك ميتر" في شوارع المنطقة

قررالمجلس البلدي في برج البراجنة وفي اطار التنظيم الذي يعتمده لتسهيل حركة السير والوقوف العشوائي في الشوارع، تركيب عدادات بارك ميتر في عدد من شوارع برج البراجنة، ولهذه الغاية وقع رئيس البلدية عاطف منصور في حضور نائب رئيس البلدية زهير جلول وبموافقة من المجلس البلدي اتفاقا مع مديرعام هيئة ادارة السير والمركبات هدى سلوم يقضي بتركيب هذه العدادات.
واشار بلدية برج البراجنة في بيان الى ان هذا الاتفاق يتيح للبلدية تركيب مثل هذه العدادات التي تسمح للسيارات بالتوقف على جوانب الطرق مقابل بدل. اضاف البيان ان هذه الخطوة من شأنها تحرير الكثير من مواقف السيارات وبخاصة تلك التي يركنها اصحابها لفترات طويلة.
وستطرح البلدية عملية استدراج عروض للشركات المختصة للبدء بالتنفيذ.
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