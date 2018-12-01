بلدية برج البراجنة اعلنت عن تركيب "بارك ميتر" في شوارع المنطقة

قررالمجلس البلدي في برج البراجنة وفي اطار التنظيم الذي يعتمده لتسهيل ​حركة السير​ والوقوف العشوائي في الشوارع، تركيب عدادات بارك ميتر في عدد من شوارع برج البراجنة، ولهذه الغاية وقع رئيس البلدية ​عاطف منصور​ في حضور نائب رئيس البلدية زهير جلول وبموافقة من المجلس البلدي اتفاقا مع مديرعام ​هيئة ادارة السير​ والمركبات ​هدى سلوم​ يقضي بتركيب هذه العدادات.

واشار ​بلدية برج البراجنة​ في بيان الى ان هذا الاتفاق يتيح للبلدية تركيب مثل هذه العدادات التي تسمح للسيارات بالتوقف على جوانب الطرق مقابل بدل. اضاف البيان ان هذه الخطوة من شأنها تحرير الكثير من ​مواقف السيارات​ وبخاصة تلك التي يركنها اصحابها لفترات طويلة.

وستطرح البلدية عملية استدراج عروض للشركات المختصة للبدء بالتنفيذ.