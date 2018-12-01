شعبة المعلومات توقف عصابة تقوم بترويج العملة المزيفة في بعض قرى اقليم التفاح

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن قيام شخص بترويج عملة مزيفة من فئة المئة دولار اميركي في بلدة عنقون وبعض قرى إقليم التفاح على متن سيارة نوع فورد لون نبيذي"، مشيرة الى أنه "نتيجة المتابعة تم تحديد هويته وهو: م. ر. (مواليد عام 2000، لبناني) الذي أوقف بعد رصده مساء تاريخ 29/11/2018 في بلدة عنقون، وضبط بحوزته مبلغ 300 دولار من فئة المئة دولار جميعها مزيفة، إضافة إلى مبلغ 640 ألف ل. ل. صحيحة كان حصل عليها مقابل ترويجه للعملة المزيفة".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بذلك في بلدتي عربصاليم وحومين التحتا. وأنه يأخذها من: ي. د. (مواليد عام 1988، لبناني) الذي تم توقيفه أيضاً بالتاريخ ذاته، ومعترفاً بحصوله على العملة المزيفة من شخص آخر يدعى: ع. م. (مواليد عام 1978، لبناني)فأوقف فجر تاريخ 30/11/2018 على متن سيارة نوع فان سوزوكي لون ابيض. وسلم الموقوفون والمضبوطات والسيارة إلى فصيلة درك مغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص".

وعممت المديرية صورتهم بناءً على اشارة القضاء المختص، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرفوا عليهم، الحضور الى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في بلدة مغدوشة، أو الاتصال على الرقم: 200795/07 لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.