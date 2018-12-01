بو صعب: اذا لم تتشكل الحكومة قبل الاعياد فهذا يعني ان الخلاف خارجي

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​الياس بو صعب​ في حديث اذاعي أن "​الحكومة​ قد تبصر النور قبل عيدي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​"، لافتا الى أنه "متفائل بتشكيل الحكومة الجديدة قبل الأعياد ونحذّر من عدم التوصل الى حل خلال شهر فهذا يُنبئ بأن الخلاف أصبح خارجياً".

وأشار الى أن "تاريخ "​حزب الله​" يظهر وقوفه الى جانب حلفاءه في مراحل عديدة منها حين وقف الى جانبنا في معركة الرئاسة أو الحكومة"، مشيرا الى أن "حزب الله يطلب التحاور مع النواب السنة الستة وما يرضون هم به نرضى نحن به".

ولفت الى أن "موضوع التمويل أو عدم التمويل للنازحين السوريين وأكيد عدم التمويل يمنع اعادتهم"، مشيرا الى أنه "اذا اردنا أن نخيف النازح حتى لا يعود الى بلاده فهذه جريمة لبنان لأن الوضع الاقتصادي في لبنان لم يعد يحتمل وحاليا هناك الكثير من الاماكن الامنة في سوريا"، ومضيفا: "أكثر من 70% من النازحين يذهبون الى سوريا ويعودون الى لبنان".