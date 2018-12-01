صحناوي: الاشكال اليوم هو بين الاقلية والاكثرية في الطائفة السنية

اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر النائب نقولا صحناوي الى ان اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كان ايجابيا، ونحن منذ الشهر الاول للتأليف دعينا الى وضع معايير لتأليف الحكومة، ولو تم وضع هذه المعايير لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
واوضح صحناوي في حديث تلفزيوني، ان "وضع لبنان ليس مستقر على الصعيد الاقتصادي ومالي، كما ان وضع المنطقة ليس مستقرا، والسؤال في ظل كل هذه التحديات هل نحمل اليوم تشكيل حكومة تحدي وليس حكومة وحدة وطنية؟ واعتبر ان هناك من يريد ان يخلق اشكالا بطرح الثلث المعطل في الحكومة حاليا، والاشكال اليوم هو بين الاقلية والاكثرية في الطائفة السنية، فريق يريد الاستئثار وفريق يريد المشاركة رغم انه شكل كتلة متأخرة". واعتبر ان الفريق الوحيد الذي تمثل في الحكومة اكثر من حجمه هو القوات اللبنانية، الذي اخذ 4 وزراء، رغم ان من حقه 3 وزراء في الحكومة.
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