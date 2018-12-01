لقاء بين "حزب الله" و"الشيوعي" ببيروت: للتعاون بملف الفساد

أكد وفد من قيادة ​بيروت​ في ​الحزب الشيوعي​ برئاسة خليل سليم بعد لقاءه وفد قيادة بيروت في "​حزب الله​" أنهم حركة مقاومة وشركاء للمقاومة وجزء من مشروع مقاومة ​اسرائيل​ ومحاربة ​الإرهاب​ بمختلف أنواعه، معتبراً بأن "المعركة طويلة بمواجهة أنظمة البترودولار والمشروع الصهيو أميركي وستبقى البوصلة دائمة هي ​القدس​ و​فلسطين​".

كما وتطرّق وفد الحزب الشيوعي للحديث عن ​الفساد​ المستشري وكيفية محاربته لتحقيق المساواة والتنمية على صعيد الوطن، طالباً التعاون لحمل صوتهم في ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​.

بدوره مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد فضل الله شكر وفد الحزب الشيوعي زيارتهم مؤكداً على التعاون بين القيادتين على مستوى ​لبنان​ ككل لا في بيروت فقط، وقد أثنى مسؤول المنطقة على عمل الحزب الشيوعي المقاوم منذ إنطلاقته.

السيد فضل الله أكّد على "التعاون في الإستفادة مما يملكون من ملفات مرتبطة بالفساد لأن الملف مشترك بين كافة الأطراف وليس محصوراً بجهة أو حزباً ولا بد من التعاون الدائم لمحاربته".

هذا وجرى الحديث بين القيادتين عن أبرز الأحداث التي حصلت مؤخراً إقليماً من قضية مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​ ووقاحة ​ترامب​ في التغطية عن أعمال محمد بن سلمان وصولاً إلى ما حصل في فلسطين وإنتصار الغزاويين في هذه المعركة مع الإسرائيلي.