المتظاهرون يُغلقون الطرق المؤدية إلى شارع الإليزيه وسط باريس

أغلق المتظاهرون من مجموعة "السترات الصفراء"، الطرق المؤدية إلى شارع الإليزيه وسط باريس. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين، كما تم اعتقال اكثر من 20 متظاهرا.
وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.
ومن المقرر رسميا تنظيم ثلاثة احتجاجات عبر باريس اليوم تشمل احتجاج أصحاب السترات الصفراء واحتجاجا نقابيا على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية.
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