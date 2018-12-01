بالصور .. تعرف على أبرز أغنيات نهاية 2018 لنجوم الغناء السوداني الأكثر انتشاراً

من المتوقع أن يشهد موسم رأس السنة منافسة شرسة بين نجوم الطرب السوداني، حيث طرح عدد من النجوم أغنيات وكليبات جديدة مع نهاية هذا العام، وكان أبرزهم النجم طه سليمان والمطربة هدى عربي.

وتعاون النجوم مع مجموعة من الشعراء منهم الشاعر محمود الجيلي.

العالمي

بعد فترة غياب طويلة من الساحة الفنية عاد النجم طه سليمان، بفيديو كليب جديد “واحشاني” – حاز فيه خلال أسبوع على 2.6 مشاهده عبر قناته الرسمية “باليوتيوب” ووصفوا جماهيره الفيديو كليب بالعالمي.

الفيديو كليب من إنتاج و توزيع آهات للأنشطة المتعددة و إخراج.. مازن عبد الغني.

الأكثر انتشاراً

كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية “الحب هدا” للمطربة هدى عربي، على موقع “يوتيوب” لأكثر من 6.9 مليون مشاهدة. وكانت الأكثر انتشاراً على السوشيال ميديا، الأغنية من كلمات الشاعر محمود الجيلي.

مختلف ومميز

كما دشن النجم عاصم البنا أعلان أغنيته الجديد “القليب” بالطنبور على صفحته الشخصية “بالفيس بوك” وكتب عنها (بكل الحب أهديها لأهلنا قاطبة في السودان الحبيب وأخص بها أهلي في الشمالية وعشاق الطنبور بكل الود، وشكر خاص لأنامل عازف الطنبور المميز أخونا السنوسي والكورال) أتمنى أن ترضي استماعكم الراقي.

ووجد المنشور تفاعلاً ضخماً من معجبي الفنان في مواقع التواصل الاجتماعي ، ووصفوا الأغنية بالمميزة – المختلفة والرائعة.

وأيضاً كتب شاعر الأغنية محمود الجيلي، منشور عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه “أغنية جديدة تجمعني مع صديقي عاصم البنا في الألحان والغناء وفي التنفيذ عبد الله قباني أتمنى أن تنال رضاكم”.

وحسب التوقعات أن عاصم البنا أول المطربين الذين طرحوا أعمالهم الجديدة.

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كما طرحت الفنانة أنصاف مدني أغنيتها (ابيت مابرجع) من كلمات واللحان عبدو منصور، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا في سوشيال ميديا.

بعد تعاون الفنان طلال الساتة مع الشاعر والملحن عبدو منصور في اغنيته (السواق كلموا) ظهر المطرب مع نهاية هذا العام بفيديو كليب جديد بعنوان “الله منك”.

بينما شهدت الساحة الفنية غياب لبعض النجوم وتوقع البعض ظهورهم بالجديد مع بداية عام 2019م

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)