مقتل فتاة من بدو

الخليج 365 | فريق التحرير

لقيت فتاة تبلغ من العمر (22 عامًا) مصرعها اليوم السبت، في بلدة بدو شمال غرب القدس، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به بقتلها خلال ساعة واحدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن "شرطة ضواحي القدس وخلال ساعة واحدة، كشفت ملابسات مقتل فتاة، وأوقفت شخصا مشتبهًا به".