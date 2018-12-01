كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض كبير فى عدد المفقودين جراء حرائق كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم عن انخفاض عدد الأشخاص المسجلين في عداد المفقودين إلى أقل من 50 بعد يومين من إنهاء السلطات في شمال كاليفورنيا عملية البحث عن رفات بشرية بعد أشدّ حرائق غابية في تاريخ الولاية، مقارنة بما يقرب من 200 شخصًا فى السابق.

ولم يتغير العدد المؤكد للوفيات الناجمة عن حريق "كامب فاير" في الأيام الأخيرة ليقف عند 88 قتيلاً، إلاّ أنّ تراجع عدد المفقودين هو خبر مرحب به بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من اجتياح النيران سفوح التلال في مدينة بارادايز.

وقال مكتب مأمور مقاطعة "بوتيه" إنه في ليلة الجمعة تمّ تحديد مكان معظم المفقودين، وبالتالي تم تخفيض القائمة إلى 49 شخصًا.