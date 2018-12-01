كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء جزئي بالقوة للمحتجين عن محيط قوس النصر بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت الشرطة الفرنسية، المحتجين بالقوة عن محيط قوس النصر في العاصمة باريس، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقد خرج مئات من متظاهري حركة "السترات الصفراء" إلى شارع "الشانزليزيه" في باريس صباح اليوم السبت، في بداية يوم آخر من المناوشات مع أجهزة الأمن، حيث لم تظهر الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الوقود أي مؤشرات عن تراجع.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.