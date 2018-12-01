كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسة الوزراء الفرنسية: اعتقال 107 من المتظاهرين على الأقل في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، اعتقال 107 من المتظاهرين على الأقل في باريس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد خرج مئات من متظاهري حركة "السترات الصفراء" إلى شارع "الشانزليزيه" في باريس صباح اليوم السبت، في بداية يوم آخر من المناوشات مع أجهزة الأمن، حيث لم تظهر الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الوقود أي مؤشرات عن تراجع.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.