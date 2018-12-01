كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمال" البريطانى ينفى إبرام صفقة حول استقلال اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت صحيفة التايمز، اليوم إنّ حزب العمال المعارض البريطاني نفى التوصل لاتفاق مع الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستورجيون، من شأنه أن طرح استفتاء ثانيا بشأن استقلال اسكتلندا، فى مقابل الحصول على دعمها لحكومة حزب العمال.
ونقلت صحيفة تايمز، عن المتحدث بإسم حزب العمال "جون ماكدونيل" قوله يوم السبت، إنه لن يكون هناك مقايضة مع ستورجيون لكسب دعم مشرعي من حزبها الوطني الاسكتلندي.
وأضاف "لن نتعامل مع أحزاب سياسية أخرى، نعتقد أننا سنفوز في الانتخابات القادمة بأغلبية كبيرة".
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