كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع نواب باكستانيين معارضين للجيش من مغادرة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ منع نائبين من معارضى الجيش الباكستاني من مغادرة البلاد، والذين يزعمون أن هناك انتهاكات واسعة النطاق من جانب القوات المسلحة، وفقاً لوكالة رويترز اليوم.

وكان من المقرر مغادرة البرلمانيين "علي وزير ومحسن دوار" وهما من منطقة شمال وزيرستان المتاخمة للعنف إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة عندما اعترضتهما السلطات في المطار في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد واحتجزتهما لفترة وجيزة.