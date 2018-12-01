كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية بباريس إلى 81 شخصا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، ارتفاع عدد المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة الفرنسية في باريس إلى 81 شخصًا.

وقد خرج مئات من متظاهري حركة "السترات الصفراء" إلى شارع "الشانزليزيه" في باريس صباح اليوم السبت، في بداية يوم آخر من المناوشات مع أجهزة الأمن، حيث لم تظهر الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الوقود أي مؤشرات عن تراجع.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.