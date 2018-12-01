كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تواجه متظاهري "السترات الصفراء" بالقنابل المسيلة للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج مئات من متظاهري حركة "السترات الصفراء" إلى شارع "الشانزليزيه" في باريس صباح اليوم السبت، في بداية يوم آخر من المناوشات مع أجهزة الأمن، حيث لم تظهر الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف الوقود أي مؤشرات عن تراجع.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.