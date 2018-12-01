فيديو.. حاكم دبى يهنئ الإماراتيين بالعيد الوطنى الـ47 بطريقة مبتكرة

كتبت إسراء أحمد فؤاد
فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، المواطنين فى الإمارات بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم بالعيد الوطنى الـ47، والذى يتزامن مع الثانى من ديسمبر من كل عام.
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية تمنى آل مكتوم فى المكالمة للوطن أياماً سعيدة ومجيدة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات.
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