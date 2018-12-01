إكسبرت أونلاين: أميركا بدأت تتوجع هل يتراجع ترامب أم يمضي إلى حرب عالمية؟

اشارت صحيفة "إكسبرت أونلاين" في مقال بعنوان "قمة على خلفية حرب تجارية" حول المنتظر من لقاء الزعيمين الأميركي و​الصين​ي في قمة ​مجموعة العشرين​ في الأرجنتين وانعكاسها على العالم، الى ان "أسواق ​النفط​ تنتظر لقاءات "أوبك +"، لكنها يمكن القيام بتوقعات قبل بضعة أيام من ذلك، بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

واوضحت الصحيفة، انه "إذا جرت مفاوضات نفطية في العاصمة الأرجنتينية، فسوف يُحاولون الحفاظ على سريتها. لن يكون من الصعب القيام بذلك، لأن الاهتمام كله سينصب على الاجتماع بين ​دونالد ترامب​ ورئيس جمهورية الصين الشعبية ​شي جين بينغ​. الاهتمام بالاجتماع مع شى جين بينغ واضح، لقد شعر الجميع عمليا بنتائج الحرب التجارية بين أول اقتصادين على الأرض. وقد حافظ دونالد ترامب، كعادته، على ثقته بنفسه، لكن في ​البيت الأبيض​، وفقا لـ"Oil Price" هناك حالة ارتباك. لقد بدأت آثار الحرب التجارية تظهر في الاقتصاد الأميركي. التعرفة الجمركية الجوابية ضربت بشدة المزارعين الأميركيين".

وذكرت ان "الصين تعاني من خسائر أثقل، ولكن الرئيس الصيني، خلاف ترامب، ليس مضطرا للدفاع أمام الناخبين. هذا سيسمح له بالصمود أفضل من ترامب. من ناحية أخرى، لم يتضح بعد مدى تأثير هذه الاعتبارات على الرئيس الأميركي وما إذا كانت ستجبره على المضي إلى حرب عالمية. من جانب بكين، لا توجد عقبات أمام تحقيق هدنة، لأن الصينيين منذ البداية يتصرفون بطريقة هادئة بشكل ملحوظ وليسوا السباقين إلى فرض الرسوم الجمركية. إلا أن الرئيس الصيني إذا رأى أن الجانب الأميركي في وضع صعب، فسوف يحاول الضغط لاستخلاص أقصى فائدة من الاتفاق. وربما يتضح، يوم الأحد، في أي طريق ستتطور العلاقات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ والصين. سيكون لأي نتيجة عواقب جدية على أسواق النفط. لقد توقع معظم الاقتصاديين بالفعل حدوث انكماش في ​الاقتصاد العالمي​ في العام 2019. وسيؤدي تصعيد آخر للحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبرين إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي إلى مزيد من الانخفاض في أسعاره".

وذكرت انه من ناحية أخرى، يمكن أن يوقف ترامب الحرب التجارية، فيعود، كما جرى بعد لقائه كيم، إلى الوطن منتصرا. هذه النتيجة ستحسن الوضع في أسواق النفط وتوفر مادة غنية لتفكير المشاركين في اجتماع "أوبك+".