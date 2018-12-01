بيسكوف يكشف فحوى رسائل محامي ترامب السابق إلى الكرملين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن مايكل كوين، المحامي السابق للرئيس ​دونالد ترامب​، كان يوجه إلى إدارة ​الكرملين​ أسئلة حول بناء مبنى ب​روسيا​ وطلب ترتيب اجتماع معها.

ولفت بيسكوف في حديث للصحافيين الى إن "عنوان بريدي الإلكتروني موجود على موقع إدارة الكرملين ونحصل كل أسبوع على عشرات الطلبات من ​رجال الأعمال​ والراغبين في المشاركة في المنتدى الاقتصادي في ​سان بطرسبورغ​ والراغبين في إقامة اتصالات ما ومن المواطنين العاديين".

وأضاف: "طلبوا تنظيم لقاء مع مدير الإدارة الرئاسية آنذاك سيرغي إيفانوف ومعي. واتصلت بهم الإدارة وسألت ما هي صلة أسئلتهم بإدارة الرئيس الروسي"، لافتا الى أنهم "يريدون بناء مبنى في ​موسكو​"، مشددا على أن "ممثلي محامي ترامب "اختفوا" فورا بعد أن أعلنت إدارة الكرملين لهم أنها لا تقوم بحل مثل هذه المسائل ودعتهم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ".

كما عرض بيسكوف للصحافيين عددا من الرسائل بهذا الخصوص، التي وصلت إلى بريده الإلكتروني.