سلطات روسيا تفرض قيوداً على مرور السفن الحربية الأجنبية عبر الممر البحري الشمالي

فرضت السلطات الروسية قيوداً على مرور ​السفن​ الحربية الأجنبية عبر الممر البحري الشمالي.

ويشهد توتر العلاقات بين موسكو وكييف موجة جديدة من التصعيد إثر احتجاز البحرية الروسية، يوم 25 تشرين الثاني الماضي، 3 سفن عسكرية أوكرانية كان على متنها 24 عسكريا بسبب انتهاك حدود ​روسيا​ خلال مرورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وذلك في حادث أثار أصداء دولية واسعة.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجانب الأوكراني بتنفيذ عملية استفزازية مخطط لها وموجهة ضد موسكو.