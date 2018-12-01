فرضت السلطات الروسية قيوداً على مرور السفن الحربية الأجنبية عبر الممر البحري الشمالي.
ويشهد توتر العلاقات بين موسكو وكييف موجة جديدة من التصعيد إثر احتجاز البحرية الروسية، يوم 25 تشرين الثاني الماضي، 3 سفن عسكرية أوكرانية كان على متنها 24 عسكريا بسبب انتهاك حدود روسيا خلال مرورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وذلك في حادث أثار أصداء دولية واسعة.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجانب الأوكراني بتنفيذ عملية استفزازية مخطط لها وموجهة ضد موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا تفرض قيوداً على مرور السفن الحربية الأجنبية عبر الممر البحري الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.