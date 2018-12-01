أسود: نعيش بوطن الافضليات وجوهر الخلاف اللبناني قائم على النظام

لفت عضو كتلة "لبنان القوي" النائب زياد أسود في حديث اذاعي الى أن " جوهر الخلاف اللبناني قائم على النظام في لبنان وقد اصبحنا في وطن الافضليات"، مشيرا الى أنه "بعد ثلاثين عاماً نصرّ على بناء الدولة"، مؤكدا أن "الفاسدين هم أقلية وقد اتوا ضمن تركيبة اقليمية أتت بهم في تسعينيات القرن الماضي ولكن ورغم ذلك لا نزال نكمل بمشروعنا".
وأشار الى أن "مشكلة الحكومة تتركز على معرفة الاحجام"، مضيفا: "المشكلة أيضا أن الحكومة لا يمكن أن تكون صورة مصغرة عن مجلس النواب"، مؤكدا أن "طبيعة التسويات خلقت مشكلة المعارضة والموالاة علما أن الانجح أن يكون هناك معارضة وموالاة"، مشددا على أن "البعض يحاول أن يعمل بعقلية التناحر في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون".
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