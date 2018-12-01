السودان يعلن تطوراً جديداً في قضية حلايب وشلاتين

أعلن وزير الإعلام والإتصالات، بشارة جمعة، في لقاء تلفزيوني عن تطور جديد في أزمة حلايب وشلاتين مع مصر .

وأشار جمعة خلال لقائه مع فضائية “تن تي في” المصرية الى أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية إنتهى الى التوافق على حلها، وذلك وفقاً لمنهجية وأطر معروفة، مضيفاً أن هناك لجاناً خاصة تعمل في هذا الإطار .

وأوضح وزير الإعلام، إنه تم فصل هذه القضية بعيداً عن التناول الإعلامي، لتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعاً أن هذه القضية لها عدد من الإبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني .

وبحسب صحيفة التيار يجدد السودان سنوياً شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1959، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)