سيدة تعتدي على طالبة جامعية بسبب زوجها الخمسيني

بعد دوام عمل شاق تمثل في إستقبال وفد زائر بأحد الوزارات الإتحادية التي تعمل بها، قررت السيدة (أ.م) التوجه الى أحد المطاعم بشارع المطار لشراء وجبة غداء لإبنائها وزوجها لتأخرها في العمل، وبالفعل توقفت بسيارتها أمام المطعم وتوجهت نحوه، وقامت بدفع حق الطلبات ودخلت الى الداخل لإنتظار الحصول على طلبها .

إلا ان الكارثة كانت عندما نظرت الى زوجها وهو يجلس بمعية فتاة صغيرة في السن، وما كان من السيدة إلا وتهجمت على الفتاة، التي إتضح لأحقاً أنها طالبة جامعية، وقامت بضربها بحقيبة اليد، ولولا تدخل بعض الزبائن الموجودين وعمال المطعم الشهير لحدث ما لا يحمد عقباه، وإعتذر المسؤول عن إدارة المطعم وللحضور وطالبهم بأخذ مكانهم والعودة الى طاولاتهم .

يذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن زوجها في سن الخمسينات ويعمل مديراً في مصلحة حكومية، إلا أنه يضع صبغة في شعره بإستمرار .

عامل في المطعم أكد للزوجة أن زوجها هو زبون في المطهم، وتكثر (جياته إليه) وهي الآن بصدد تحريك إجراءات الطلاق منه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)