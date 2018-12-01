شرعت شرطة الدمازين بولاية النيل الأزرق في التحقيق لكشف غموض مقتل شخص على يد مجهول والتخلص من جثته داخل النيل، بعد أن قام الجاني ببقر بطن ضحيته ونزع أحشائها .
وذكرت مصادر موثوقة إن شرطة قسم الدمازين تلقت بلاغاً عن وجود جثة طافية في النيل، وعلى ضوء ذلك تحركت الى مكان الحادث وإنتشلت الجثة ونقلتها للمستشفى لمعرفة أسباب الوفاة .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ألقت الشرطة في الوقت نفسه القبض على عدد من المشتبه بهم وباشرت التحقيق معهم تمهيداً للوصول للجاني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة منزوعة الأحشاء بالنيل الأزرق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .