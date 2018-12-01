ودالشيخ يؤكد جاهزيتهم لتسليم النادي للشخص قادر على تحمل المسؤولية

صدر رئيس نادي المريخ، محمد الشيخ مدني بياناً أكد فيه جاهزيتهم لتسليم النادي خلال 24 ساعة لمن يتقدم لتحمل المسؤولية المالية الكبيرة، وطالب أهل المريخ بالبحث عن الشخص القادر على تحمل المسؤولية والمالية لإدارة النادي عبر الديمقراطية الخرطوم (أخبار الخليج 365) ‏

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