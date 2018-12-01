الهلال يسعى لتأكيد تفوقه على الأهلي شندي

ستكون أمام حامل لقب الدوري فريق الهلال، فرصة جديدة لتأكيد تفوقه على الأهلي شندي في سجل مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري السوداني الممتاز، وذلك في مواجهة متجددة بين الفريقين مساء اليوم السبت، في مدينة أم درمان، ضمن الأسبوع الثاني لفرق المجموعة (ب). وأكد الهلال جدارته أمام الأهلي شندي، وكسر عقدة استمرت معه 7 مواسم متتالية، وذلك حين فاز على شندي ذهابا وإيابا بدوري النخبة، وهو الأمر الذي نجح فيه المدير الفني السنغالي لامين أندياي، الذي أقيل وترك لسلفه إيراد الزعفوري تحديا صعبا.

وتعتبر المباراة من جانب آخر، فك ارتباط في صدارة المجموعة (ب)، حيث يتساوى الناديان في عدد النقاط برصيد 3، ويتفوق الأهلي شندي بفارق الأهداف، وذلك بعد فوزه على الرابطة (3-1)، بينما انتصر الهلال على المريخ الفاشر (1-0). كما أن المباراة بين الهلال وشندي، تعتبر انطلاقة للمباريات الكبيرة، وأول قمة بالمجموعتين، لما تمتاز به من ندية كبيرة ولاعبين مميزين، إذ تزامل حوالي 9 منهم في مباراة منتخب السودان أمام مدغشقر، مؤخرا بتصفيات أمم إفريقيا 2019.

وضم هيكل منتخب السودان في مباراة مدغشقر 6 من لاعبي الهلال و3 من لاعبي الأهلي شندي، على رأسهم الثنائي والي الدين بوجبا لاعب الوسط البارع، والمهاجم الأسرع بالكرة السودانية ياسر مزمل.

المدرب المغربي للأهلي شندي، علي قصايب سيجد نفسه أمام تحدي تحقيق الفوز بأول مهمة خارج ملعب الفريق، بينما التونسي إيراد الزعفوري مطالب بتحقيق الفوز في أول مباراة بملعب الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)