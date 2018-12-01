صور وفيديو | اعتصام مركزيّ وسط رام الله رفضًا لـ "الضمان"

الخليج 365 | فريق التحرير

منذ ثلاثة أيّام متواصلة، يستمر المئات من الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي، في اعتصامهم على دوّار المنارة وسط رام اللهز

ويحتشد آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص منذ مساء الخميس الماضي وسط مدينة رام الله، حيث بات العشرات منهم في المكان، وسط هتافات وشعارات تنادي بإلغاء هذا القانون وإسقاطه.

وكان "الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي" دعا لاعتصام مركزي ظهر اليوم السبت، وسط رام الله رفضًا للقانون. ويطالب القائمون على الحراك الآن بضرورة إلغاء قانون الضمان وليس تعديله.

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