كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حزب الله" يهدد إسرائيل باللغة العبرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر "حزب الله" اللبناني شريط فيديو باللغة العبرية هدد فيه بـ"الرد حتما" على أي أعمال عدائية من قبل إسرائيل.

ويبدأ الفيديو الذي نُشر تحت عنوان "أيها الصهاينة... إن تجرَّأتم ستندمون" بتصريح للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يحذر فيه من أن أي استهداف للبنان من قبل إسرائيل لن يبقى من دون رد، لتلي ذلك صور فضائية تظهر أهدافا ومواقع إسرائيلية، أكبرها مركز وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وهي في مرمى نيران "الحزب".

وربطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نشر "حزب الله" لهذا الفيديو بكشف الدولة العبرية لهبوط طائرة تابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" في مطار بيروت الجمعة الماضي، وقيل إنها نقلت شحنات أسلحة لـ"حزب الله".

وبعد ساعات من هبوط الطائرة، شن الجيش الإسرائيلي ضربات جديدة على أهداف يعتقد أن بعضها تابعة لـ"حزب الله" في سوريا.