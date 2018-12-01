كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 في هجوم لداعش على مركز أمني ليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مركز شرطة بواحة "تازربو" جنوب شرق ليبيا، مساء أمس الجمعة، إلى هجوم من قبل عناصر من تنظيم داعش مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وشرطيين، وإصابة 11 شخصاً وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية "تازربو" المكلف محمد بوخيرالله، وفقاً لما ذكرته "بوابة الوسط" اليوم السبت.

ونشر تنظيم داعش الإرهابي صوراً قال "إنها لأفراد مركز شرطة تازربو الليبية قبل تصفيتهم أمام المركز".

ووجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الأربعاء الماضي، خلال زيارته إلى بلدية تازربو بثبيت قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وقال مصدر عسكري، في تصريح سابق، إن قوات تابعة للجيش تمكنت من إلقاء القبض على أحد المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي متورط في الهجوم على "تازربو"، حيث كان يختبئ في إحدى المزارع بمنطقة المعبوص في "تازربو".