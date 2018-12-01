كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع وزير برازيلى بتهمة الاختلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، تحقيقاً مع وزير الاقتصاد المقبل "باولو جويديس" بتهمة الاحتيال المزعوم المرتبط بصناديق التقاعد للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لما ذكره محامو وزير الاقتصاد المنتخبين، جيير بولسونارو، مؤكدين تقرير سابق لصحيفة فولها دي إس. باولو.
ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، سيسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كان جيديس، الخبير الاقتصادي في جامعة شيكاغو، قد أساء إدارة مئات الملايين من أموال المعاشات العامة في حقبتهم الاستثمارية منذ عام 2009.
شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع وزير برازيلى بتهمة الاختلاس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .