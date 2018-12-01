كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع وزير برازيلى بتهمة الاختلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، تحقيقاً مع وزير الاقتصاد المقبل "باولو جويديس" بتهمة الاحتيال المزعوم المرتبط بصناديق التقاعد للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لما ذكره محامو وزير الاقتصاد المنتخبين، جيير بولسونارو، مؤكدين تقرير سابق لصحيفة فولها دي إس. باولو.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، سيسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كان جيديس، الخبير الاقتصادي في جامعة شيكاغو، قد أساء إدارة مئات الملايين من أموال المعاشات العامة في حقبتهم الاستثمارية منذ عام 2009.