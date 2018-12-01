كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدريد تفرض قيودا على المرور لمكافحة التلوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مدريد يوم الجمعة فرض قيود طموحة على حركة المرور في وسط العاصمة الإسبانية، رغم انتقاد خطتها لتحسين جودة الهواء في واحدة من أكثر العواصم تلوثاً في أوروبا.

وتضمن الشرطة الإسبانية في عشرات من نقاط الدخول إلى ما يقرب من 5 كيلومترات مربعة من ما يسمى وسط مدريد- التي تغطي المناطق السياحية مثل جران فيا، عدم دخول أية مركبة ليست بها ضمانات بيئية أو الأكثر تلويثا للبيئة، وتسمح فقط للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهربائية.