كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات فى "بوينس آيرس" ضد قمة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تظاهر الآلاف من المتظاهرين وسط مدينة بوينس آيرس مساء الجمعة ضد قمة مجموعة العشرين التي جمعت قادة أكبر الاقتصادات في العالم في العاصمة الأرجنتينية، لإدانة الرأسمالية المالية والحكام اليمينيين.
وكانت شوارع المدينة تخضع لحراسة مشددة وشبه مهجورة بسبب عملية واسعة للشرطة لحماية الحدث الاقتصادى الدولى، وأمرت الحكومة بعطلة خاصة لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى تفييد الوصول إلى بوينس آيرس ونشر وقائي كبير لقوات الأمن.
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