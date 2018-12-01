كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعم السعودية فى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ الرئيس الصينى شي جين بينج، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الاستقرار في المملكة العربية السعودية هو حجر الزاوية للازدهار والتقدم في الخليج، وأنّ بكين تدعم بقوة الرياض في سعيها نحو التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، عن "شي" على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بوينس ايرس، إن الصين تعلق دائماً أهمية كبيرة على علاقاتها مع السعودية.

وقال شى، "إنّ الصين تدعم بقوة السعودية في مساعيها للتنويع الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي وستواصل تمسكها بالمملكة العربية في القضايا التي تنطوي على مصالحها الجوهرية.