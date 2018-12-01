كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مراسل قناة RT برصاصة مطاطية أثناء تغطيته الاحتجاجات بباريس (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنلت قناة RT الناطقة بالفرنسية، إصابة مراسلها، برصاصة مطاطية في وجهه أثناء تغطيته الاحتجاجات في باريس. وحشدت السلطات الفرنسية الآلاف من عناصرها الإضافيين في باريس تزامنا مع ثالث مظاهرة شعبية ضخمة يجري تنظيمها خلال 3 أسابيع، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الشرطة الفرنسية وهي تقوم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وسط الجموع الغفيرة لتفريقهم. ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو السترات الصفراء الطرق، وأحرقوا عجلات السيارات، رافعين شعارات بينها المطالبة بإقالة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مراسل قناة RT برصاصة مطاطية أثناء تغطيته الاحتجاجات بباريس (صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .