ماي تطالب بن سلمان منع تكرار حوادث مثل قتل خاشقجي

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الجمعة، لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة “G20” الدولية في الأرجنتين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء البريطانية أن ماي شددت، خلال المحادثات، “على أهمية ضمان محاسبة كل المسؤولين عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي”.

ودعت ماي الأمير محمد بن سلمان إلى أن “تتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة بأن مثل هذه الحوادث المحزنة لا يمكن أن تتكرر في المستقبل”.

كما أشارت ماي إلى ضرورة “تعاون السعودية بشكل كامل مع السلطات التركية” حول التحقيقات بمقتل خاشقجي، وضمان شفافيتها التامة لتحديد كل المسؤولين. بحث الجانبان أيضا تطورات الأزمة اليمنية، حيث شددت ماي على “الضرورة العاجلة لإنهاء النزاع ومساعدة ملايين الأشخاص الذين تهددهم المجاعة”.