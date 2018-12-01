تأخر نتائج تحقيق الجيش الملكي..ومصير مجهول للقديوي

يواصل يوسف القديوي، لاعب فريق الجيش الملكي الغياب عن تداريب المجموعة لثلاثة أسابيع، بعد واقعة تسريب شريط صوتي يتحدث خلاله اللاعب عن تجاوزات مدربه امحمد فاخر، واتهمات ثقيلة للإطار الوطني.

الجيش الملكي الذي فتح تحقيقاً في الواقعة، لم يكشف بعد عن النتائج التي توصل ليها بخصوص صحة الشريط الصوتي وعدم فبركته، ليظل القديوي بعيداً عن تداريب المجموعة بطلب من المسؤولين.

ويعود تاريخ تسريب المكالمة الهاتفية المنسوبة للاعب يوسف القديوي إلى 8 نونبر الماضي ، إذاتهم عبرها المدرب، محمد فاخر، بـ”التبزنيس” و” نهب” الفريق العسكري، من خلال أخد عمولات بقيمة 150 مليون سنتيم، من اللاعبين الذين انتدبهم المدرب، هذا الصيف.

وحسب ما قاله القديوي، في هذه المكالمة الهاتفية المسربة، والتي أجرها مع عضو أحد الجمعيات المناصرة للفريق الرباطي، فإن اللاعب يحمل المسؤولية الكاملة للمدرب فاخر في ما آلت إليه الأوضاع، ويتهم الرجل بأخد عمولات في صفقتي كل من معاوي وإسماعيل بلمعلم تقدر بحوالي 150 مليون سنتيم.

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