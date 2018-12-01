فتح تحقيق قضائي في وفاة شخص بغابة عين الشقف بفاس

علم “اليوم 24” أن السلطات القضائية أمرت بفتح تحقيق في وفاة شخص مساء الجمعة بغابة عين الشقف بمدينة فاس. ونقلت جثة الشخص إلى مستودع الأموات، تمهيدا لإجراء تشريح طبي لمعرفة ملابسات الحادث. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية لقي حتفه بسبب تسمم. ويُنتظر أن تكشف نتائج التحقيق، ما إن كان الأمر يتعلق بحالة انتحار، حيث أقدم الضحية على تناول مواد سامة، أم يتعلق الأمر بتسمم عرضي.

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