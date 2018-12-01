مكتب “لخليع” يعلن تمديد مجانية مرائب القطارات

بعد يوم على انتهاء أجل استعمال مرائب السيارات بالمحطات الجديدة بالمجان، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تمديد فترة مجانية هذه المرائب، ويتعلق الأمر، بكل من محطة الرباط اكدال، طنجة، الدار البيضاء المسافرين، القنيطرة، بنجرير ووجدة.

وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تمديد مجانية مرائب محطات القطار الجديدة إلى غاية 9 دجنبر، والتي أعلن عنها في وقت سابق.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة تدشين الملك محمد السادس في 17 نونبر الماضي، لمحطة القطار الجديدة الرباط- أكدال ومحطات الدار البيضاء-المسافرين والقنيطرة وطنجة ووجدة وبنجرير.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد انتهاء مدة المجانية، يمكن للزبناء والعموم استعمال هذه المرائب، التي تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سيارة، الاستفادة من المزايا التي تقدمها بأثمنة تحفيزية لا تتعدى 3 دراهم للساعة، وصيغ اشتراك شهري لا تتعدى قيمته 300 درهم مع إمكانية الأداء عبر الآليات الإلكترونية.

وتوفر هذه المرائب، حسب المصدر ذاته، أماكن محروسة ومؤمنة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وموقفا مجانيا لإنزال المسافرين عند مدخل المحطة إذا لم يتعد الوقوف 5 دقائق، وكذا إمكانية الولوج المباشر من المرآب للمحطة عبر المصاعد الكهربائية.