وثائق جديدة تدين “الدون” في قضية الاغتصاب

نشرت صحيفة “دير شبيغل” وثائق جديدة تهم قضية تورط نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، في قضية اغتصاب شابة أمريكية سنة 2009، والتي تم إعادة فتحها بعد أن قررت الضحية تقديم دعوة قضائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تؤكد اختلاف أقوال”الدون”، وهو ما يدين الأخير بعد إعادة فتح الدفاتر القديمة وقرار الضحية متابعته قضائياً بتهمة الاغتصاب.

وشددت الصحيفة، بأن العقد الذي وقعه الطرفين في سنة 2009 لطي الخلاف بين رونالدو الشابة الأمريكية، حمل تأكيدات بأن اللاعب حاول إقامة علاقة بالقوة، إلا أن محاميه أعادوا صياغته بعد فتح القضية، مشيرين بأن العلاقة كانت رضائية.

وتهدد تهمة الاغتصاب الموجهة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بفقدان مبالغ مالية كبيرة، وخسارة عقود الاستشهار البعيدة المدى، والتي وقعها مع عدد من الشركات العالمية.

وحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن تضرر العلامة التجارية الشهيرة لكريستيانو، وفسخ العقود التي تربطه مع عدد من الشركات العالمية، ستؤدي إلى فقدانه مبالغ طائلة قد تصل إلى مليار جنيه إسترليني، في حال ما تأكد إدانته بهذه التهمة.

ويربط “الدون” بشركة نايكي الأمريكية، عقد رعاية مدى الحياة منذ سنة 2016، بقيمة تقارب من 760 مليون جنيه إسترليني، كما تربطه أيضا عقود طويلة الأمد مع شركة EA Sports للألعاب الإلكترونية والتي تستخدم النجم البرتغالي كوجه إعلامي.