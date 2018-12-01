6 نصائح لتجاوز حفلات عيد الميلاد ورأس السنة بصحّة جيدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعدّ شهر كانون الأول/ديسمبر واحدًا من أكثر الأشهر في النشاط الاجتماعي، خصوصًا في الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة، مع وصول الاحتفالات إلى ذروتها، فتتزيّن الشوارع بأشجار الميلاد وألعاب بابا نويل احتفالًا، بينما تكثر السّهرات والولائم.

السؤال الأهم هو: كيف نجتاز هذه الفترة الجميلة من العام دون الإضرار بالصّحة؟ وللإجابة على هذا السؤال، قدّم موقع "ذا غارديان" البريطانيّ ستّ وسائل للوقاية الصحيّة.

1- لا تتنازل عن الإفطار!

إن كان لديك عشاء الليلة، فإن أول ما عليك أن تفكر به، وفق اختصاصيّة التغذية البريطانيّة، كيري تورينس، هو تناول وجبة إفطار مكتملة توازن مستوى السكّر في جسمك. لأن بدء يومك بتناول وجبة إفطار سخيّة سيمكّنك من السيطرة على شهيّتك طوال اليوم.

وتوصي تورينس بأن تحوي وجبة الإفطار على لبن البروبيوتك، لتعزيز مناعة الجسم.

2- درّب عقلك على الشرب!

لا تستخدم مصطلحًا عامًا وفضفاضًا مثل "سأشرب أقل هذا العام"، عليك أن تكون دقيقًا أكثر، وأن تخفّض أيام شربك للكحول لثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وأن تحدّد سلفًا كميّة الكحول التي تنوي تناولها، وألا تتجاوزها حتى في فترة الأعياد.

3- قيلولة الطاقة!

كثيرون لا يستطيعون أخذ قيلولة نهارًا قبل ليلتهم الكبيرة في الخارج، ولكن، إذا استطعت، فإن تأثير قيلولة من 30 دقيقة سيكون كبيرًا جدًا.

4- حافظ على وجباتك الصحيّة قريبة منك... ولا تذهب إلى حفلة جائعًا!

الحلويات في فترة الأعياد لا تقاوم، لذلك احتفظ دومًا بمجموعة معيّنة من الوجبات الخفيفة الصحيّة مثل الفواكه والمكسّرات في درجك أو في حقيبتك... والأهم ألا تذهب أبدًا إلى حفل وأنتَ جائع.

5- حافظ على شرب المياه!

لا تتنازل عن المياه أبدًا في فترة الأعياد، وعليك تناول كميّة مناسبة من المياه حتى أثناء الاحتفالات، كي تتجنّب حالة الخمار وصداعها وآثارها الجسدية والنفسية المتعبة.

6- ضع وشاحًا على أنفك!

لكي تتجنّب المرض، وحالة الهبوط الجسدي الفوري نتيجة للانكشاف لفيروس ما، عليك أن تضع وشاحًا على أنفك، لأنّ الفيروسات تتكاثر بشكل أفضل في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك يجب الحفاظ على أنفك دافئًا.